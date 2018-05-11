Остров Алва в Шотландии выкуплен местными жителями

Пятеро жителей шотландского острова Алва в архипелаге Внутренние Гебридские острова заключили сделку о его выкупе у шестого обитателя. Об этом в пятницу сообщает BBC.

Сама передача права собственности при этом состоится 21 июня, отмечает телеканал.

Известно, что остров был выставлен на продажу еще около года назад предыдущим владельцем Джейми Ховардом. В сборе средств на выкуп земли жителям Алвы помогали местные фонды и организации, а также частные лица из Шотландии и из-за рубежа.

Главной целью покупки были последующее заселение острова, а также его «социальное и экономическое развитие». На данный момент на нем проживает лишь шесть человек.