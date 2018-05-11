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Остров Алва в Шотландии выкуплен местными жителями
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Остров Алва в Шотландии выкуплен местными жителями 

Российская Газета 21 минуту назад
Фото: Российская Газета
Пятеро жителей шотландского острова Алва в архипелаге Внутренние Гебридские острова заключили сделку о его выкупе у шестого обитателя. Об этом в пятницу сообщает BBC.
Сама передача права собственности при этом состоится 21 июня, отмечает телеканал.
Известно, что остров был выставлен на продажу еще около года назад предыдущим владельцем Джейми Ховардом. В сборе средств на выкуп земли жителям Алвы помогали местные фонды и организации, а также частные лица из Шотландии и из-за рубежа.
Главной целью покупки были последующее заселение острова, а также его «социальное и экономическое развитие». На данный момент на нем проживает лишь шесть человек.
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