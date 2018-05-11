Сильный ветер надвигается на Нижегородскую область

Порывы северо-западного ветра до 13 — 18 м/с ожидаются в Нижегородской области сегодня, 11 мая, в ближайшие часы. Непогода продолжит бушевать до конца дня и в первую половину ночи. Об этом предупреждает ЦУКС ГУ МЧС России по региону.

Из-за ветра увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Сильные порывы могут повредить линии электропередачи и связи, возможно обрушения слабоукрепленных конструкций и деревьев. Специалисты рекомендуют постараться укрыться от ветра в ближайшем здании, если непогода застала в пути. Об обрывах проводов следует немедленно сообщать в местную администрацию.

Напомним, тепло вернется в Нижний Новгород в выходные.