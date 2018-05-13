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Информации о пострадавших в Индонезии россиянах нет — пресс-аташе посольства РФ в Джакарте
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Информации о пострадавших в Индонезии россиянах нет — пресс-аташе посольства РФ в Джакарте 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
По его словам, на данный момент информации о пострадавших россиянах у посольства нет.
Пресс-атташе посольства России в Джакарте Денис Тетюшин в комментарии телеканалу «Звезда» рассказал о происходящем в Индонезии, где сегодня произошли два взрыва в храмах. По его словам, на данный момент информации о пострадавших россиянах у посольства нет.
«На данный момент информации о пострадавших среди соотечественников нет (на 12:00 по Джакарте 9 погибло, 40 ранено). Полиция пока что не опубликовала данных по раненым и погибших. Посольство мониторит ситуацию и находится в контакте с правоохранительными органами», — сказал «Звезде» Тетюшкин.
Ранее сообщалось, что девять человек погибли, 40 получили ранения в результате взрывов в церквях на острове Ява в Индонезии.
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