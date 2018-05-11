Синоптики опасаются повторения на Алтае сценария сильнейшего паводка 2014 года

МОСКВА , 11 мая. / ТАСС /. Вторая волна паводка 2018 года на Алтае вновь может пойти по сценарию 2014 года, когда эта территория СФО пережила сильнейшее за 50 лет наводнение. К снеготаянию могут присоединиться и осадки, которые вызовут подтопления, сообщил в пятницу на межрегиональном совещании с полпредом президента в Сибири Сергеем Меняйло начальник департамента Росгидромета по Сибирскому Федеральному округу (СФО) Александр Гритчин.

"Первая волна паводка не закончена, на высоте 1,3 тыс. метров снег полностью стаял, но на Семинском перевале — это 1,7 тыс. метров, сегодня, вчера и позавчера выпал снег. На высоте Усть-Коксинских гор от 2 до 2,5 тыс. метров снега еще очень много, таяние не начиналось. Предполагается высокий фон температур в конце мая, вторая волна [паводка] может наложиться на первую.

[Если добавятся осадки], возможно повторение 2014 года", — сказал Гритчин, отметив, что в конце мая на Алтае ожидаются высокие температуры, которые продлятся в июне и июле.

Как рассказали ТАСС в ГУ МЧС по Республике Алтай , в регионе готовы ко второй волне паводка — ежегодно проводятся тренировки, командно-штабные учения, есть запас сил и средств, материальных ресурсов, подготовлены пункты временного размещения. Традиционно вторая волна половодья приходит в Горный Алтай в конце мая — начале июня, в ближайшие дни и недели в регионе ожидаются пасмурная погода и дожди.

Бийска, Новоалтайска, Ожидают второй волны паводка и в соседнем Алтайском крае , куда спускается вода с гор республики Алтай. По данным властей региона, паводок прогнозируют на конец мая — начало июня. Основная опасность — подъем воды в основных реках выше критических отметок, подтопление населенных пунктов, сельхозугодий в низинах. Подтопения возможны в пригородах Барнаула Камня-на-Оби и более чем в 125 населенных пунктах.

Как сообщалось ранее, первая волна наводнения в 2018 году в республике Алтай нанесла ущерб инфраструктуре — региону необходимо 280 млн рублей чтобы восстановить 4 моста. Транспортное сообщение было нарушено с 46 населенными пунктами, восстановлены 65 км дорожного полотна. С начала паводка-2018 были подтоплены 102 домовладения в 15 населенных пунктах.

В Алтайском крае в зону подтопления первой волны попали 38 муниципальных образований, более 3 тыс. жилых домов и 8 тыс. приусадебных участков. Паводок нанес ущерб более 21 тыс. жителей в 217 населенных пунктах. Власти региона обратились в федеральный центр за поддержкой в объем более 390 млн рублей, которые планируется направить на компенсационные выплаты жителям. Режим ЧС в регионе в связи с паводком был введен 27 марта и снят 23 апреля.