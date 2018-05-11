На северо-западе Китая произошло сильное землетрясение

Китае произошло землетрясение магнитудой почти 5,5. Сейсмологи оценивают его как «очень сильное», передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на «Интерфакс»

Как уточнили в Алтае-Саянскоом филиале Единой Геофизической службы РАН , подземный толчок был зафиксирован в 128 км севернее города Карамай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Произошло это в пятницу в 09:58 мск.

О пострадавших в результате землетрясения пока не сообщается.

Природное ЧП переживает сегодня и Индонезия . На острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана Мерапи. Извержение сопровождается выбросом вулканического пепла и подземными толчками. Государственное управление авиацией временно приостановило работу местного аэропорта.

Мерапи — самый активный действующий вулкан на острове Ява. Серьезные извержения, требующие эвакуации населения, происходят каждые семь лет, а незначительные всплески активности происходят в среднем два раза в год.

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