СМИ: в аэропорту Платов сняли с самолета нетрезвого подполковника

По сообщению издания «Комсомольская правда», в аэропорту Платов сняли с самолета нетрезвого подполковника юстиции, работающего в военном следствии. При этом инцидент произошел еще в ночь на 21 апреля, однако известно о нем стало только сейчас.

Лайнер прилетел из московского Внуково, как только он приземлился в донском аэропорту, на борт попросили вызвать правоохранителей. Бортпроводники отметили, что 40-летний пассажир был в состоянии алкогольного опьянения и «испражнился под себя», а также вел себя агрессивно. В настоящее время информация об инциденте проверяется.