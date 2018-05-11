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СМИ: в аэропорту Платов сняли с самолета нетрезвого подполковника
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СМИ: в аэропорту Платов сняли с самолета нетрезвого подполковника 

Деловое сообщество 2 часа назад
По сообщению издания «Комсомольская правда», в аэропорту Платов сняли с самолета нетрезвого подполковника юстиции, работающего в военном следствии. При этом инцидент произошел еще в ночь на 21 апреля, однако известно о нем стало только сейчас.
Лайнер прилетел из московского Внуково, как только он приземлился в донском аэропорту, на борт попросили вызвать правоохранителей. Бортпроводники отметили, что 40-летний пассажир был в состоянии алкогольного опьянения и «испражнился под себя», а также вел себя агрессивно. В настоящее время информация об инциденте проверяется.
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