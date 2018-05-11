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СМИ: не менее пяти человек погибли в результате взрыва в отеле в Пакистане
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СМИ: не менее пяти человек погибли в результате взрыва в отеле в Пакистане 

ТАСС 45 минут назад
ТАСС, 11 мая. По меньшей мере пять человек погибли, двое пострадали в результате взрыва, произошедшего в ночь на пятницу в отеле на северо-востоке Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo TV.
По его данным, инцидент произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва. По предварительной информации, на кухне отеля взорвался газовый баллон.
Отмечается, что жертвами взрыва стали члены одной семьи.
Пострадавших с многочисленными ожогами доставили в больницу. Сотрудники полиции и спасательные службы эвакуировали гостей и работников отеля.
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