СМИ: не менее пяти человек погибли в результате взрыва в отеле в Пакистане

ТАСС , 11 мая. По меньшей мере пять человек погибли, двое пострадали в результате взрыва, произошедшего в ночь на пятницу в отеле на северо-востоке Пакистана . Об этом сообщил телеканал Geo TV. По его данным, инцидент произошел в провинции Хайбер-Пахтунхва. По предварительной информации, на кухне отеля взорвался газовый баллон. Отмечается, что жертвами взрыва стали члены одной семьи. Пострадавших с многочисленными ожогами доставили в больницу. Сотрудники полиции и спасательные службы эвакуировали гостей и работников отеля.