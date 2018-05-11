Минобороны заметило совершенствование Западом разработок для сокрытия ядерных испытаний

Российские военные специалисты в области контроля за ядерными испытаниями отмечают наличие за рубежом совершенствуемых разработок с целью сокрытия ядерных взрывов, поэтому в России развиваются новые методы отслеживания таких событий, сообщил начальник Службы специального контроля (ССК) Минобороны полковник Игорь Токарев.

По словам Токарева, в соответствии с Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой ядерные страны стали проводить только подземные взрывы, которые можно обнаружить лишь средствами сейсмического мониторинга.