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Минобороны заметило совершенствование Западом разработок для сокрытия ядерных испытаний
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Минобороны заметило совершенствование Западом разработок для сокрытия ядерных испытаний 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Российские военные специалисты в области контроля за ядерными испытаниями отмечают наличие за рубежом совершенствуемых разработок с целью сокрытия ядерных взрывов, поэтому в России развиваются новые методы отслеживания таких событий, сообщил начальник Службы специального контроля (ССК) Минобороны полковник Игорь Токарев.
По словам Токарева, в соответствии с Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой ядерные страны стали проводить только подземные взрывы, которые можно обнаружить лишь средствами сейсмического мониторинга.
«Скрытно провести такие испытания технически проще, и разработки в этом направлении имеются и совершенствуются», — передает РИА «Новости» слова Токарева. По словам полковника, используются такие возможности, как максимально возможное снижение мощности ядерных зарядов, что с повышением точности их доставки не влияет на их боевую эффективность, а также проведение испытаний в геологических породах, снижающих интенсивность образования сейсмических волн. Применяется также увеличение глубины закладки заряда для исключения возможности выброса радиоактивных продуктов. «Также испытания могут проводиться в сейсмически активных районах, где на фоне естественных тектонических процессов (землетрясений, извержений вулканов) распознание природы сейсмического источника (его идентификация) становится сложнейшей научно-практической задачей, которая решается специалистами Службы, обладающими уникальными знаниями и опытом», — сказал Токарев. По его слвоам, совершенствование научных методов контроля за ядерными испытаниями проводится силами Научно-исследовательского центра специального контроля. Кроме того, развиваются новые методы контроля любой ядерной деятельности. Напомним, в августе 2016 года Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) официально санкционировало начало технологической подготовки к производству модернизированной ядерной бомбы B61-12.
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