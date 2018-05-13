Свыше 640 подворий и домов подтоплено в двух селах Якутии

ЯКУТСК , 13 мая. / ТАСС /. Более 640 подворий, в том числе 280 жилых домов, подтопило в двух селах Якутии из-за повышения уровня воды в реке Алдан. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

"Всего в Усть-Майском районе с начала паводка подтоплено два населенных пункта: 649 дворовых территорий, в которых проживает 1218 человек, из них 350 детей, в том числе 280 жилых домов", — сказали в ведомстве, уточнив, что подтоплены территории сел Эльдикан и Кюпцы. Там отметили, что заблаговременно отселены 17 человек, в том числе семь детей, которых разместили в эльдиканской средней общеобразовательной школе. На месте работают оперативные группы МЧС РФ.

Уровень воды по состоянию на 09:00 по местному времени (03:00 мск) начал снижаться и не является критическим, проинформировали ТАСС в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Там уточнили, что «введен режим ЧС межрегионального характера».