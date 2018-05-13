Река Алдан подтопила более 640 домов в Якутии

Порядка 649 дворовых территорий подтоплены в двух селах Якутии из‐за повышения уровня воды в реке Алдан, передает телеканал «360».

В их число входит 280 жилых домов, сообщили в ГУ МЧС России по республике Саха.

"На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Томпонского и Усть-Майского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе населенного пункта Крест — Хальджай Томпонского района: уровень воды составляет 389 сантиметров… наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка — в районе населенного пункта Усть-Мая Усть-Майского района, уровень воды составляет 1032 сантиметров… Протяженность ледохода составляет 476 километров", — сообщили в МЧС региона.

Наиболее сильно из-за паводка пострадали территории сел Эльдикан и Кюпцы. Здесь в подтопленных подворьях проживают порядка 1218 человек, а в жилых домах — 163 человека.