Ещё
Река Алдан подтопила более 640 домов в Якутии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Река Алдан подтопила более 640 домов в Якутии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Порядка 649 дворовых территорий подтоплены в двух селах Якутии из‐за повышения уровня воды в реке Алдан, передает телеканал «360».
В их число входит 280 жилых домов, сообщили в ГУ МЧС России по республике Саха.
"На реке Алдан активная фаза ледохода проходит на территории Томпонского и Усть-Майского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в районе населенного пункта Крест — Хальджай Томпонского района: уровень воды составляет 389 сантиметров… наблюдается густой ледоход. Верхняя кромка — в районе населенного пункта Усть-Мая Усть-Майского района, уровень воды составляет 1032 сантиметров… Протяженность ледохода составляет 476 километров", — сообщили в МЧС региона.
Наиболее сильно из-за паводка пострадали территории сел Эльдикан и Кюпцы. Здесь в подтопленных подворьях проживают порядка 1218 человек, а в жилых домах — 163 человека.
Газета.Ru: последние новости
Десять пожаров произошло в Подмосковье за прошедшие сутки Губернатор Гавайев объявил стихийное бедствие Второй самолет МС-21 начал летные испытания
Комментарии  Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киркоров оскорбил россиян237
Макарский срочно увез в больницу полумертвую жену69
Стало известно о тайной поездке Скрипаля в Прагу223
Рубль падает — на границе становится тише73
Перетрясти социалку104
Видео
02:48
«Грандиозная стройка»: как «Таврида» изменит жизнь
Общество Недвижимость
01:35
Малахов оскандалился из-за фото с Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
00:38
В НАТО назвали провокацией покупку Турцией С-400
Армия Ближний Восток
00:46
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровске
Происшествия
00:32
В московском метро произошла потасовка
Происшествия
00:46
«Евровидение» поедет в Иерусалим
Шоу-бизнес Другое
09:46
США пригрозили ЕС за поддержку Ирана
США В мире
00:50
Смерч в Астрахани попал на видео
Происшествия Катастрофы
01:19
На Украине заявили о ненужности Крыма
Украина В мире
06:22
Киркоров оскорбил россиян
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение