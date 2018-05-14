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Паводок стал причиной подтопления 150 жилых домов в Якутии
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Паводок стал причиной подтопления 150 жилых домов в Якутии 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
В Амгинском районе Якутии подтоплено более 240 дворовых территорий и 150 жилых домов. Причиной этому стали ледовые заторы на реке Амге, сообщает телеканал «360».
"В результате подъема уровня воды на реке Амга на 07: 00 10 мая подтоплены 241 дворовая территория, на которых проживают 658 человек, в том числе 252 ребенка, 150 жилых домов (с населением в) 395 человек, в том числе 140 детей, подтоплены шесть социально значимых объектов", — уточняется в публикации.
У родных разместили 614 человек, среди которых 233 ребенка. Пострадавших от паводка готовы принять в шести пунктах временного размещения.
Нижняя кромка ледохода, уточнили в республиканском управлении МЧС России, наблюдается недалеко от населенного пункта Мындагай Чурапчинского района. Уровень воды на данный момент составляет 1,17 тысячи сантиметров. Показатель критической отметки — 1,35 тысячи.
Верхнюю кромку ледохода фиксируют в районе Оннес Амгинского района. Его общая протяженность равняется 262 километрам. За сутки ледоход сдвинулся на 25 километров.
Спасатели обратились к жителям Алданского, Амгинского, Олекминского, Сунтарского и Чурапчинского районов с просьбой быть готовыми к приходу паводка. Людям сказали о необходимости увести скот на возвышенность, держать под рукой документы и вещи и при подъеме уровня реки эвакуироваться.
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