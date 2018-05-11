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МЧС Узбекистана предупредило о сходе селей
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МЧС Узбекистана предупредило о сходе селей 

Мир24 1 час назад
В горных районах Узбекистана спасатели прогнозируют селевую опасность. Она сохранится в течение ближайшей недели в предгорных и горных районах, сообщает телеканал «МИР 24».
Ведомство призывает соблюдать меры предосторожности и в случае возникновения чрезвычайных и других непредвиденных ситуаций обращаться на номер «горячей линии» министерства.
11 мая по всей территории страны наблюдается переменная облачность, без осадков, температура днем — 35-37 градусов тепла. Погода изменится в выходные: температура снизится до 25-27 градусов, ожидается дождь, временами гроза, в горных районах прогнозируется усиление ветра до 22 метров в секунду, с порывами до 25 метров в секунду.
Весенние паводки в бассейнах рек Сырдарья и Амударья происходят ежегодно. В мае 2016 года из-за проливных дождей в ряде регионов страны прошли селевые потоки. В результате были повреждены более 130 домов, транспортные коммуникации, в более безопасные районы переселены почти 550 жителей.
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