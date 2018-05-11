Первая в году группа японцев отправилась на Шикотан по безвизовому обмену

ТОКИО, 11 мая — РИА Новости . Первая в текущем году группа японцев направилась по безвизовому обмену на российский остров Шикотан, сообщило агентство Киодо.

Группа из 60 человек на корабле «Этопирика» направилась на Шикотан, где пробудет до 14 мая. Корабль вышел из порта Немуро на самом северном японском острове Хоккайдо.

С прошлого года в рамках безвизовых обменов и по договоренности между лидерами РФ Японии начали осуществляться и авиаперелеты, однако они пока носят пробный характер.

Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между ними. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.