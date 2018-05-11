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Первая в году группа японцев отправилась на Шикотан по безвизовому обмену
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Первая в году группа японцев отправилась на Шикотан по безвизовому обмену 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Первая в текущем году группа японцев направилась по безвизовому обмену на российский остров Шикотан, сообщило агентство Киодо.
Группа из 60 человек на корабле «Этопирика» направилась на Шикотан, где пробудет до 14 мая. Корабль вышел из порта Немуро на самом северном японском острове Хоккайдо.
С прошлого года в рамках безвизовых обменов и по договоренности между лидерами РФ и Японии начали осуществляться и авиаперелеты, однако они пока носят пробный характер.
Безвизовый обмен между жителями российских южных Курил и Японией начался в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора между ними. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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