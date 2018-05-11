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В Башкирии сгорело почти 10 гектаров леса
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В Башкирии сгорело почти 10 гектаров леса 

Rambler News Service 44 минуты назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
В результате пожара в Башкирии уничтожено 9,4 гектара леса, сообщает Mkset.ru со ссылкой на МЧС.
Пожар начался утром 11 мая в Белорецком районе около населенного пункта Ишля.
В результате огонь смогли потушить восемь человек, очаг возгорания был локализован.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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