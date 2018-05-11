На острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана 

Как сообщает издание The Jakarta Post, извержение сопровождается выбросом вулканического пепла. Жители ближайших населенных пунктов Суракарте, Бойолали и Клатене почувствовали слабые подземные толчки. Эвакуация объявлена в радиусе пяти километров от вулкана Мерапи.
Специалисты считают, что извержение вулкана спровоцировано перегревом грунтовых вод.
"Мы призываем местных жителей сохранять спокойствие", — цитирует газета представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.
В агентстве заверили, что ситуация остается «нормальной» и наблюдение за извержением будет продолжаться.