На острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана

Как сообщает издание The Jakarta Post, извержение сопровождается выбросом вулканического пепла. Жители ближайших населенных пунктов Суракарте , Бойолали и Клатене почувствовали слабые подземные толчки. Эвакуация объявлена в радиусе пяти километров от вулкана Мерапи.

Специалисты считают, что извержение вулкана спровоцировано перегревом грунтовых вод.

"Мы призываем местных жителей сохранять спокойствие", — цитирует газета представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.

В агентстве заверили, что ситуация остается «нормальной» и наблюдение за извержением будет продолжаться.