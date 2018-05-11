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На острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана
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На острове Ява объявлена эвакуация из-за извержения вулкана 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: Российская Газета
Как сообщает издание The Jakarta Post, извержение сопровождается выбросом вулканического пепла. Жители ближайших населенных пунктов Суракарте, Бойолали и Клатене почувствовали слабые подземные толчки. Эвакуация объявлена в радиусе пяти километров от вулкана Мерапи.
Специалисты считают, что извержение вулкана спровоцировано перегревом грунтовых вод.
"Мы призываем местных жителей сохранять спокойствие", — цитирует газета представителя Национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.
В агентстве заверили, что ситуация остается «нормальной» и наблюдение за извержением будет продолжаться.
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