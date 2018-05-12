Извержение вулкана Мерапи привело к эвакуации населения Явы

На острове Ява местные власти объявили об эвакуации населенных пунктов, расположенных неподалеку от вулкана Мерапи. В пятницу, 11 мая, началось его извержение, сообщает телеканал «360».

Характер извержения определяется как фреатический. Это означает, что оно спровоцировано перегревом грунтовых вод. Вулкан извергается с выбросом пепла. Кроме того, ощущаются слабые подземные толчки.

Власти объявили эвакуацию в пяти километрах от Мерапи. По данным Государственного управления авиацией AirNav, временно прекратил работу и аэропорт Джокьякарты.

В Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий призвали местных жителей сохранять спокойствие.

Как сообщает Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий, ситуацию пока можно назвать «нормальной». Специалисты организации продолжают наблюдать за извержением.

Сведений о пострадавших и нанесенном материальном ущербе не поступало. Однако, как уточняется в материале, извержение может коснуться жителей провинций Джокьякарты и Центральной Явы.