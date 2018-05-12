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Извержение вулкана Мерапи привело к эвакуации населения Явы
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Извержение вулкана Мерапи привело к эвакуации населения Явы 

Газета.Ru 46 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
На острове Ява местные власти объявили об эвакуации населенных пунктов, расположенных неподалеку от вулкана Мерапи. В пятницу, 11 мая, началось его извержение, сообщает телеканал «360».
Характер извержения определяется как фреатический. Это означает, что оно спровоцировано перегревом грунтовых вод. Вулкан извергается с выбросом пепла. Кроме того, ощущаются слабые подземные толчки.
Власти объявили эвакуацию в пяти километрах от Мерапи. По данным Государственного управления авиацией AirNav, временно прекратил работу и аэропорт Джокьякарты.
В Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий призвали местных жителей сохранять спокойствие.
Как сообщает Вулканологический и геологический центр по уменьшению опасности стихийных бедствий, ситуацию пока можно назвать «нормальной». Специалисты организации продолжают наблюдать за извержением.
Сведений о пострадавших и нанесенном материальном ущербе не поступало. Однако, как уточняется в материале, извержение может коснуться жителей провинций Джокьякарты и Центральной Явы.
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