Площадь природных пожаров в Хабаровском крае выросла 

Площадь природных пожаров в Хабаровском крае всего за сутки выросла почти в 10 раз. По данным Авиалесоохраны, в регионе сейчас зафиксированы несколько десятков очагов. По данным «Интерфакса», больше всего территорий, охваченных огнем, на всем Дальнем Востоке — в Приамурье. В Магдагачинском районе пламя приблизилось к одному из сел. На его защиту встали уже двести человек. В Еврейской автономной области повторно загорелся заповедник «Бастак», который потушили всего месяц назад. В целом за минувший день силы МЧС и лесоохраны ликвидировали более 90 природных возгораний по всей стране.