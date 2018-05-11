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Площадь природных пожаров в Хабаровском крае выросла
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Площадь природных пожаров в Хабаровском крае выросла 

Авторадио 31 минуту назад
Фото: Байкал24.ru
Площадь природных пожаров в Хабаровском крае всего за сутки выросла почти в 10 раз. По данным Авиалесоохраны, в регионе сейчас зафиксированы несколько десятков очагов. По данным «Интерфакса», больше всего территорий, охваченных огнем, на всем Дальнем Востоке — в Приамурье. В Магдагачинском районе пламя приблизилось к одному из сел. На его защиту встали уже двести человек. В Еврейской автономной области повторно загорелся заповедник «Бастак», который потушили всего месяц назад. В целом за минувший день силы МЧС и лесоохраны ликвидировали более 90 природных возгораний по всей стране.
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