Один человек погиб при пожаре в Обливском районе 

Один человек погиб при пожаре в райцентре Обливского района Ростовской области.
Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в одном из домов на улице Грызлова в станице Обливской поступило к пожарным 10 мая в 21.24.
В тушении пожара, площадь которого составила 25 кв. метров, участвовали семь человек, было задействовано две единицы техники.
Возгорание было ликвидировано в 21.38.
Сообщается, что на месте происшествия обнаружена погибшая.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.