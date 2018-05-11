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Один человек погиб при пожаре в Обливском районе
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Один человек погиб при пожаре в Обливском районе 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Один человек погиб при пожаре в райцентре Обливского района Ростовской области.
Согласно информации ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в одном из домов на улице Грызлова в станице Обливской поступило к пожарным 10 мая в 21.24.
В тушении пожара, площадь которого составила 25 кв. метров, участвовали семь человек, было задействовано две единицы техники.
Возгорание было ликвидировано в 21.38.
Сообщается, что на месте происшествия обнаружена погибшая.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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