В Якутии обострилась паводковая обстановка 

В Амгинском районе с населением 17 тысяч человек введен режим ЧС. Количество подтопленных паводком домов увеличилось за сутки до 171, из зоны затопления отселены более 700 человек, сообщает правительство республики. Некоторые населенные пункты оказались отрезаны от внешнего мира: перекрыты дороги, есть перебои с электричеством и сотовой связью. Кое-где дома в воде наполовину. Глава Якутии Егор Борисов, который побывал в подтопленном паводком Амгинском районе, обратил внимание местных властей на необходимость обеспечить поселки лекарствами и продуктами, а также не допустить роста цен на них. Ранее сообщалось, что из-за ледохода на реке Амга произошел резкий подъем воды. Пиротехники уже совершили 14 подрывов. Но уровень воды в реке продолжает повышаться. Последний раз регион затапливало настолько сильно почти 40 лет назад. Лед тронулся и на реках Лена и Вилюй, а на севере Якутии паводок только ожидают — ледоход там еще не начался.