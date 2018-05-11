В некоторых селах Камчатки из-за теплой погоды ввели повышенные классы пожарной опасности

ТАСС , 11 мая. Повышенные классы пожарной опасности установлены в нескольких муниципалитетах на Камчатке в связи с теплой погодой, сообщает в пятницу пресс-служба регионального МЧС

"На Камчатке в связи с установлением теплой погоды и увеличением температуры воздуха повышается угроза возникновения природных пожаров. В нескольких муниципальных районах установлены повышенные классы пожарной опасности. 4 класс пожарной опасности действует в поселках Атласово Мильковского района и Козыревск Усть-Камчатского района, третий класс — в селе Долиновка Мильковского района и в городе Елизово . В остальных населенных пунктах установлены 1 и 2 классы пожарной опасности", — говорится в сообщении.

Чем выше класс пожарной опасности, тем больше вероятность возникновения природных пожаров и распространения огня на большие площади.

"При четвертом и пятом классах опасности пожар могут спровоцировать транспортные средства, движущиеся по сухой траве, искра, осколки стекла, лежащие в траве, малейшая неосторожность человека при нахождении в лесу", — цитирует пресс-служба государственного инспектора пожарного надзора по Камчатскому краю Жанну Музыченко.

Пожароопасный сезон был объявлен на Камчатке 1 мая. За 11 дней в МЧС поступило 27 вызовов на тушение сухой растительности, выгорело более 7,8 тыс. кв. м.