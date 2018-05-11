Ещё
Новая жизнь городского центра уезда Бэйчуань
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая жизнь городского центра уезда Бэйчуань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа
Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа
Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа
Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа
Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа
Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа
Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа
Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа
Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа
ИА Синьхуа: последние новости
Жители Кыргызстана почувствовали сильное землетрясение в Афганистане Срочно: Землетрясение произошло в Кабуле и соседних афганских провинциях "Бригады Иззеддина аль-Кассама" обвинили Израиль в гибели шести членов группировки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы финалисты конкурса «Евровидение-2018»213
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы1268
РФ ответила на вердикт о «компенсациях за Крым»41
Израиль разбомбил российский «Бук» и С-200119
Израиль уничтожил российский «Панцирь»954
Новости партнеров
Видео
«Никогда не сдавайся»: Антилопа задала трепку львицам
Интернет
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение