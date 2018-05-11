Новая жизнь городского центра уезда Бэйчуань

Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая / Синьхуа / — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай / был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа

Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа

Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа

Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа

Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа

Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа

Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа

Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа

Бэйчуань /пров. Сычуань/, 10 мая /Синьхуа/ — Новый городской центр Бэйчуань-Цянского автономного уезда провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/ был восстановлен в другом месте после крупного землетрясения, произошедшего 12 мая 2008 года в провинции Сычуань. Сейчас он расположен в поселке Юнчан, площадь застройки составляет 5 кв км, население — 35 тыс. человек. Это политический, экономический и культурный центр уезда, а также туристическая база на западе провинции Сычуань, промышленная база западной части городского округа Мяньян, современный город культуры народности цян и город-экопарк. Фотографии Синьхуа