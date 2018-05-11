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Жители Кыргызстана почувствовали сильное землетрясение в Афганистане
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Жители Кыргызстана почувствовали сильное землетрясение в Афганистане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Бишкек, 10 мая /Синьхуа/ — Жители Кыргызстана почувствовали сильное землетрясение, которое произошло на территории Афганистана, сообщает сегодня пресс-служба МЧС.
Землетрясение силой 8 баллов было зарегистрировано 9 мая на территории Афганистана вблизи границы с Таджикистаном. Очаг подземных толчков залегал на глубине 85 километров.
На юге Кыргызстана землетрясение почувствовали жители второго по величине города — Ош, а также близлежащих населенных пунктов. Сила толчков составила 3-4 балла.
“Жертв и разрушений в результате подземных толчков в Кыргызстане нет”, — говорится в сообщении. —0—
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