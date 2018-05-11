Жители Кыргызстана почувствовали сильное землетрясение в Афганистане

Бишкек , 10 мая / Синьхуа / — Жители Кыргызстана почувствовали сильное землетрясение, которое произошло на территории Афганистана , сообщает сегодня пресс-служба МЧС

Землетрясение силой 8 баллов было зарегистрировано 9 мая на территории Афганистана вблизи границы с Таджикистаном . Очаг подземных толчков залегал на глубине 85 километров.

На юге Кыргызстана землетрясение почувствовали жители второго по величине города — Ош, а также близлежащих населенных пунктов. Сила толчков составила 3-4 балла.

“Жертв и разрушений в результате подземных толчков в Кыргызстане нет”, — говорится в сообщении. —0—