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На западе Канады три тысячи человек эвакуируют из-за половодья
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На западе Канады три тысячи человек эвакуируют из-за половодья 

Вести.Ru 2 часа назад
В Канаде власти провинции Британская Колумбия приняли решение об эвакуации 3 тысяч человек из-за начавшегося половодья. Такие данные сообщил в четверг, 10 мая, телеканал CBC.
Как уточняется, в зоне бедствия оказались районы в округе Бондари на юге провинции — там вода из местных водоемов уже подошла к населенным пунктам. В настоящее время идет эвакуация населения, передает ТАСС. Правоохранители перекрыли автодороги, в округе закрыто порядка 260 школ. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Ранее СМИ сообщали о том, что на юге провинции Нью-Брансуик 2 тысячи человек были эвакуированы из-за половодья на реке Сент-Джон, а на севере провинции Онтарио из-за разлива реки Олбани из своих домов уехали почти 1,5 тысячи жителей индейского поселения Кашечеван. Военнослужащие Вооруженных сил Канады были направлены в эти районы для помощи пострадавшим от стихии.
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