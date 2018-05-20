В Китае пять человек погибли при падении в цистерну с метаном

В небольшом городе Малинчжэнь (провинция Сычуань, юго-запад Китая ) пять человек погибли при падении в резервуар с метаном. О происшествии сообщил в воскресенье, 20 мая, информационный портал Sina.

По предварительным данным, инцидент произошел в то время, когда один из местных жителей пытался самостоятельно почистить огромную цистерну с газом, по неосторожности поскользнулся и упал внутрь. Односельчане бросились ему на помощь, и четверо из них также упали в резервуар.