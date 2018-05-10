На шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар

"В настоящее время создается комиссия по расследованию причин аварии на шахте. Сотрудники ведомства присутствуют на месте", — сказал представитель.

По данным агентства, пожар произошел на глубине 500 метров, идет эвакуация 195 горняков. Работа шахты приостановлена.

Ранее сообщалось, что на Харанорском месторождении бурого угля, разрабатываемом в Борзинском районе Забайкалья, произошел пожар.