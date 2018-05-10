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Завтра на Волге сотрудники МЧС будут тренироваться спасать людей
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Завтра на Волге сотрудники МЧС будут тренироваться спасать людей 

k1news.ru 45 минут назад
Фото: k1news.ru
Завтра в 13:30 на Волге в районе центральной спасательной станции пройдет тренировка сотрудников МЧС. Они готовятся к началу купального сезона и отработают действия при спасении тонущих людей, сообщает главное управление МЧС по Костромской области.
По сценарию учений, диспетчер получил информацию о том, что на судовом ходу в районе автодорожного моста находится уставший пловец. Ему уже сложно плыть к берегу, и мужчине срочно нужна помощь.
В это время на пульт дежурного поступает сообщение о том, что у правого берега Волги в районе 600 километра произошла авария с маломерным судном «Амур-Д». Владелец судна ранен.
Спасателям предстоит оперативно отреагировать на сообщения, принять верные решения и четко выполнить действия по спасению.
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