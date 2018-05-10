Завтра на Волге сотрудники МЧС будут тренироваться спасать людей

Завтра в 13:30 на Волге в районе центральной спасательной станции пройдет тренировка сотрудников МЧС . Они готовятся к началу купального сезона и отработают действия при спасении тонущих людей, сообщает главное управление МЧС по Костромской области

По сценарию учений, диспетчер получил информацию о том, что на судовом ходу в районе автодорожного моста находится уставший пловец. Ему уже сложно плыть к берегу, и мужчине срочно нужна помощь.

В это время на пульт дежурного поступает сообщение о том, что у правого берега Волги в районе 600 километра произошла авария с маломерным судном «Амур-Д». Владелец судна ранен.

Спасателям предстоит оперативно отреагировать на сообщения, принять верные решения и четко выполнить действия по спасению.