Атлантика превращается в зону мировой катастрофы и никто не знает, что с этим делать

Атлантические ураганы становятся все сильнее с каждым годом. Ничего естественного в этом нет: ученые полагают, что воду мутят аномальные явления.

Скорее всего, основная причина роста мощи ураганов кроется в глобальном потеплении. Специалисты отследили динамику развития ураганов 2017 года: «Харви», «Ирма», «Хосе» и «Мария». Оказалось, что рост интенсивности циклона увеличивает и его скорость примерно на 36 километров в час за сутки.

После анализа штормов последних тридцати лет стало понятно, что сейчас этот прирост мощности на 21 километр в час больше, чем в прошлом. То есть, каждый десяток лет ураганы «прибавляет» по 7 километров в час.

Но глобальное потепление это лишь один из факторов — на данный момент в уравнении остается слишком много неизвестных. Что хуже всего, ученые полагают, что ураганы и впредь будут становиться только сильнее. Бороться с неодолимой силой природы пока нет никакой возможности.