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В Тамбовской области порывы ветра усилятся до 18 м/с
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В Тамбовской области порывы ветра усилятся до 18 м/с 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Тамбовской области ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 18 м/с, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.
В пятницу, 11 мая, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью похолодает до +4°С, днём столбик термометра поднимется до +18°С.
12 мая, в субботу, синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +7°С, днём +19°С. Ветер восточный, 4 м/с.
В воскресенье, 13 мая, будет облачно и без осадков. Температура воздуха ночью +8°С, днём +24°С. Ветер восточный, 3 м/с.
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