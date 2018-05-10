В Тамбовской области порывы ветра усилятся до 18 м/с

Тамбовской области ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами до 18 м/с, сообщила пресс-служба местного Гидрометцентра.

В пятницу, 11 мая, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ночью похолодает до +4°С, днём столбик термометра поднимется до +18°С.

12 мая, в субботу, синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +7°С, днём +19°С. Ветер восточный, 4 м/с.

В воскресенье, 13 мая, будет облачно и без осадков. Температура воздуха ночью +8°С, днём +24°С. Ветер восточный, 3 м/с.