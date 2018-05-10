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Саратов будет штормить
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Саратов будет штормить 

Новости Саратова 20 минут назад
Фото: Новости Саратова
Жителей региона и областного центра предупредили о резком ухудшении погодных условий.
Региональное МЧС со ссылкой на метеорологов распространило штормовое предупреждение, в том числе посредством смс-сообщений. В нем говорится, что 11 мая в Саратовской области усилится северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. В Саратове, в частности, ветер будет дуть с силой 15-19 м/с.
Кроме того, возможен сильный дождь. По этой причине гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности. И не оставлять под деревьями машины, а также самим во время шторма укрываться в надежных помещениях.
Фото: Артем Коренюк
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