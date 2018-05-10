Саратов будет штормить

Жителей региона и областного центра предупредили о резком ухудшении погодных условий.

Региональное МЧС со ссылкой на метеорологов распространило штормовое предупреждение, в том числе посредством смс-сообщений. В нем говорится, что 11 мая в Саратовской области усилится северо-восточный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с. В Саратове , в частности, ветер будет дуть с силой 15-19 м/с.

Кроме того, возможен сильный дождь. По этой причине гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности. И не оставлять под деревьями машины, а также самим во время шторма укрываться в надежных помещениях.

Фото: Артем Коренюк