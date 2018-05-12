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На воронежском заводе произошел пожар
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На воронежском заводе произошел пожар 

Авторадио 1 час назад
Фото: АиФ
Предприятие производит экскаваторы. Площадь возгорания составляла 300 квадратных метров. Очаг уже потушили. По предварительным данным, пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается.
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