Буксир затонул в Астраханской области

"Установлено, что сегодня примерно в 12:20 (11:20 мск) при буксировке двумя буксирами «ЛС-77» и «Электрон» земснаряда «Каспий» произошёл обрыв одного из тросов, в результате чего буксир «Электрон» затонул в 10-15 м от берега. На борту находились два человека, они спасены", — сказали в пресс-службе.

Там же отметили, что разлива нефтепродуктов при затоплении буксира не произошло, судоходство не нарушено. Сейчас предпринимаются меры для поднятия судна.