Буксир затонул в Астраханской области 

АСТРАХАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Буксир, на котором находились два члена экипажа, затонул в реке Бакланенок в Икрянинском районе Астраханской области. В результате происшествия никто не пострадал — людей удалось эвакуировать, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
"Установлено, что сегодня примерно в 12:20 (11:20 мск) при буксировке двумя буксирами «ЛС-77» и «Электрон» земснаряда «Каспий» произошёл обрыв одного из тросов, в результате чего буксир «Электрон» затонул в 10-15 м от берега. На борту находились два человека, они спасены", — сказали в пресс-службе.
Там же отметили, что разлива нефтепродуктов при затоплении буксира не произошло, судоходство не нарушено. Сейчас предпринимаются меры для поднятия судна.