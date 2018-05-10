Ещё
В Кении 132 человека погибли в результате наводнений
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кении 132 человека погибли в результате наводнений 

ИА Синьхуа 1 час назад
Найроби, 10 мая /Синьхуа/ — В результате наводнений, вызванных продолжительными ливнями, в Кении с марта нынешнего года погибли уже 132 человека, свыше 220 тыс. лишились крова. Об этом в среду сообщил главный секретарь МВД страны Каранджа Кибичо.
В его заявлении говорится, что правительство выделило пострадавшим продовольствие на сумму 6 млн долларов США, а также большое количество лекарств.
Генеральный секретарь кенийского Красного Креста Аббас Гуллет на днях сообщил, что по меньшей мере 32 из 47 округов страны страдают от стихии.
Ранее Метеорологическая служба Кении распространила предупреждение об оползнях, которые могут произойти из-за продолжительных осадков. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Шесть палестинцев погибли при взрыве в секторе Газа Срочно: Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Папуа-Новой Гвинее Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80360
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО109
Медведев предложил Дворковичу новую должность137
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1239
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом72
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение