В Кении 132 человека погибли в результате наводнений

Найроби , 10 мая / Синьхуа / — В результате наводнений, вызванных продолжительными ливнями, в Кении с марта нынешнего года погибли уже 132 человека, свыше 220 тыс. лишились крова. Об этом в среду сообщил главный секретарь МВД страны Каранджа Кибичо.

В его заявлении говорится, что правительство выделило пострадавшим продовольствие на сумму 6 млн долларов США, а также большое количество лекарств.

Генеральный секретарь кенийского Красного Креста Аббас Гуллет на днях сообщил, что по меньшей мере 32 из 47 округов страны страдают от стихии.

Ранее Метеорологическая служба Кении распространила предупреждение об оползнях, которые могут произойти из-за продолжительных осадков. —0—