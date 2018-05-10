Жители Серова остались без электричества из‐за снежной бури 

Более семи с половиной тысяч жителей Свердловской области остались без света из‐за сильной снежной бури. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на сайт Управления гражданской защиты города Серова.
По данным информагенства, без электричества остались жители города Серова и близлежащих поселков Ключевой, Новая Кола, Красный Яр, района Сортировки, села Филькино.
В начале марта на восточном побережье США семь человек погибли во время снежной бури из-за упавших деревьев. Среди погибших был 11-летний ребенок.