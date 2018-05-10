В пятницу во Владивостоке потеплеет до +24 °C

В пятницу, 11 мая, на юге Дальнего Востока изменятся синоптические условия, в край вернется теплая погода, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Примпогоду».

В ночь на пятницу над краем пройдут фронтальные разделы циклона, смещающегося на Хабаровский край . В некоторых районах ожидаются небольшие дожди, возможны грозы. Прогнозируется порывистый ветер при грозе.

Температура воздуха в ночные часы составит +6…+11 °C, на востоке 0…+5 °C. Днем местами дожди сохранятся, возможны грозы. Температура воздуха +20…+29 °C, при дожде +16…+19 °C.