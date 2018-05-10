10 самых опасных аэропортов в мире

Москва , 10 мая — «Вести. Экономика». Многие люди боятся летать на самолетах, несмотря на то, что статистически это самый безопасный вид транспорта. Неудачный полет или слишком жесткое приземление действительно могут подпортить впечатления от любого путешествия. В мире существуют несколько аэропортов, которые считаются небезопасными. Конечно, нельзя сказать, что они абсолютно непригодны для полетов — ни одна авиакомпания не стала бы рисковать своими пассажирами. Однако именно эти аэропорты могут доставить путешественнику несколько очень неприятных минут во время взлета и приземление, а в некоторых из них случались настоящие трагедии, которые стоили жизни многим пассажирам. Ниже мы расскажем о 10 самых опасных аэропортах мира. 10. Аэропорт Принцессы Юлианы

Место: Симпсон-Бей, остров Святого МартинаПассажиропоток в год: 1.8 млнМеждународный аэропорт Принцессы Юлианы — один из крупнейших транспортных узлов Карибского региона. Входит в десятку самых опасных аэропортов мира.

Торец взлётно-посадочной полосы аэропорта расположен прямо на морском берегу, вплотную к пляжу Махо, так что воздушные суда при заходе на посадку пролетают на высоте 10-20 метров над головами туристов, отдыхающих на пляже за торцом ВПП. Несмотря на то, что взлет и посадка выглядят действительно ужасающе, в аэропорту не было ни одной крупной катастрофы. 9. Аэропорт Густав III Место: остров Святого БартелемиПассажиропоток в год: нет данныхЕго взлетно-посадочная полоса была построена перпендикулярно побережью, поэтому у пилотов, которые заходят на посадку, невольно создается ощущение падения в море. Расположена ВПП под небольшим наклоном и имеет протяженность всего 650 метров, что еще сильнее осложняет ситуацию. Взлетно-посадочная полоса заканчивается прямо на пляже, поэтому во время отдыха путешественники могут наблюдать за маневрами миниатюрных самолетов. 8. Аэропорт Паро

Место: Паро, БутанПассажиропоток в год: 182 000Аэропорт Паро — один из двух аэропортов в Королевстве Бутан , и единственная с асфальтовым покрытием ВПП. Расположенный в шести километрах от города Паро на высоте более двух тысяч метров в тесной долине реки Паро, аэропорт окружён вершинами-пятитысячниками, поэтому считается одним из сложнейших на планете. 7. Аэропорт Аспен-Питкин

Место: Питкин-Каунти, штат Колорадо, СШАПассажиропоток в год: 248 000Аэропорт Аспен — Питкин Каунти находится в городе Аспен, расположенном на территории округа Питкин американского штата Колорадо, и его высота над уровнем моря составляет 2384 метра. Аэропорт находится на расстоянии шести километров к северо-западу от делового района города и занимает территорию общей площадью 232 гектара. Сильные ветра и большая высота над уровнем моря делают этот аэропорт одним из самых непростых для пилотов. За последние несколько лет в аэропорту случилось несколько серьезных инцидентов, что привело к тому, что аэропорт получил славу самого опасного в стране. 6. Аэропорт Барра

Место: ШотландияПассажиропоток в год: 10 700Аэропорт Барра — уникальный аэропорт с песчаными взлётно-посадочными полосами для самолётов с укороченными взлётно-посадочными характеристиками. Входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Единственный аэропорт в мире на побережье моря с тремя песчаными ВПП. Законцовки ВПП отмечены деревянными заборами. Прилив прерывает работу аэропорта, скрывая его под водой. Возможны экстренные вылеты и прилёты ночью (выставляются световые отметки центральной линии ВПП и световозвращающие полоски). Впрочем, аэродром не сертифицирован для использования ночью. 5. Аэропорт Куршевель

Место: ФранцияПассажиропоток в год: нет данныхУ аэропорта очень короткая взлётно-посадочная полоса, длиной 525 м с углом наклона 18.5%. Взлётная полоса не обладает системой ILS , что ограничивает функциональность аэропорта при тумане. Это означает, что пилотам нужно постараться посадить самолет с первой попытки, которая может завершиться трагедией, так как полоса заканчивается обрывом. Несмотря на это, сюда летают частные самолеты. 4. Аэропорт Хуанчо-Ираускин

Место: Карибский регионПассажиропоток в год: более 20 000Приземляясь в аэропорту, расположенном на полуострове, пилотам приходится справляться с сильными ветрами и морскими брызгами. Кроме того, длина посадочной полосы составляет лишь 396,5 метра. 3. Аэропорт Гибралтар

Место: ГибралтарПассажиропоток в год: 652 000Владельцем аэропорта является Министерство обороны Великобритании , использующее аэропорт для военных нужд. Также осуществляются и рейсы гражданской авиации — в Великобританию и Испанию. Аэропорт имеет одну асфальтовую взлётно-посадочную полосу длиной 1829 м и расположен всего в 500 м от центра города. Аэропорт Гибралтара — один из немногих аэропортов в мире, где взлётно-посадочную полосу пересекает автомобильная дорога. В связи с этим, на дороге часто останавливают движение, чтобы пропустить самолеты. 2. Международный аэропорт Дамаска

Место: Дамаск, СирияПассажиропоток в год: нет данныхАэропорт расположен в 29 км юго-восточнее города Дамаск. Длина двух взлетно-посадочных полос аэропорта составляет 3,600 м и 3,598 м, а высота над уровнем моря — 616 метров. Аэропорт Дамаска вошел в число самых опасных в связи с военными действиями, которые идут на территории страны. В настоящий момент город Дамаск превратился в центр вооруженного конфликта, что делает его аэропорт одним из самых опасных в мире. 1. Аэропорт Кай Так Место: ГонконгПассажиропоток в год: 29.5 млн в 1996 году, до закрытияАэропорт «Кай Так» был главными воздушными воротами территории с 1925 до 1998 года. С 6 июля 1998 года все рейсы были переведены в новый аэропорт «Чхеклапкок». Из-за множества небоскрёбов и гор, расположенных к северу и единственной ВПП 13/31, выступающей в Victoria Harbour, посадки в этом аэропорту были очень сложны. И так непростой заход на посадку осложнялся частым сильным и переменчивым по направлению ветром. Кроме того, доворот на посадочный курс выполнялся исключительно визуально, что делало невозможным посадку в плохих метеоусловиях. Благодаря расположению аэропорта в окружении высоких холмов и близко к воде, а также наличию жилых построек в непосредственной от него близости аэропорт «Кай Так» считался одним из самых опасных аэропортов в мире, а посадка авиалайнеров в этом аэропорту выглядела очень зрелищно ввиду своей экстремальности.