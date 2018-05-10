Ученые окольцуют за полевой сезон тысячу белых гусей на острове Врангеля

ТАСС , 10 мая. Полевой сезон начался в одном из самых северных заповедников страны на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане, здесь за полгода орнитологам предстоит окольцевать тысячу белых гусей, сообщил корреспонденту ТАСС в четверг директор заповедника «Остров Врангеля» Александр Груздев

"Полевой сезон на острове стартовал. Сейчас туда прибыли главный специалист по белым гусям Василий Баранюк и два наших сотрудника — Ульяна Бабий и Павел Кулемеев. За полгода они должны окольцевать тысячу белых гусей и оценить демографическое состояние их популяции, а также проверить состояние птиц, их выводков и гнезд", — отметил собеседник агентства.

По результатам прошлого полевого сезона ученые насчитали более 130 тыс. гнезд, в которых проживали порядка 350 тыс. птиц. Это достижение полувекового максимума по численности популяции белого гуся.

В сентябре ученые будут наблюдать за птицами, улетающими на зимовку. Птицы зимуют в Северной Америке. Одна субпопуляция в холодное время года улетает в американскую Калифорнию, другая — в канадскую провинцию Британская Колумбия . Летом белые гуси возвращаются на остров Врангеля, чтобы вывести птенцов.