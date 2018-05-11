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На Кубани при взрыве газа в доме пострадала женщина
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На Кубани при взрыве газа в доме пострадала женщина 

Кубань 24 1 час назад
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