Специалисты предложили открыть международную АЭС в Приморье

Отмечается, что пока это только предложение. Электроэнергия, которую будет вырабатывать Дальневосточная АЭС, предположительно будет поступать на энергоемкие предприятия, сооружаемые в комплексе с АЭС, и за рубеж.

Рассматривается вопрос участия Китая в качестве инвестора при постройке АЭС.

В Черноземье 29 апреля стартовало строительство первого энергоблока Курской АЭС‐2 — самого мощного энергоблока в стране, способного выдержать землетрясение магнитудой 8-9.