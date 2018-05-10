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Специалисты предложили открыть международную АЭС в Приморье
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Специалисты предложили открыть международную АЭС в Приморье 

360tv.ru 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Эксперты в области энергетики изучат возможность создания международного атомного энерготехнологического комплекса на Дальнем Востоке РФ. АЭС предлагают построить в Амурской области рядом с границей с Китаем (населенный пункт Новопетровка) или в Приморском крае вблизи поселков Дунай или Ливадия. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы закупок «Росатома».
Отмечается, что пока это только предложение. Электроэнергия, которую будет вырабатывать Дальневосточная АЭС, предположительно будет поступать на энергоемкие предприятия, сооружаемые в комплексе с АЭС, и за рубеж.
Рассматривается вопрос участия Китая в качестве инвестора при постройке АЭС.
В Черноземье 29 апреля стартовало строительство первого энергоблока Курской АЭС‐2 — самого мощного энергоблока в стране, способного выдержать землетрясение магнитудой 8-9.
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