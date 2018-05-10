Акция «Георгиевская ленточка» в аэропорту Внуково

В рамках всероссийской акции «Георгиевская ленточка» в международном аэропорту Внуково в День Победы 9 мая сотрудники линейного отдела МВД России в аэропорту Внуково раздавали георгиевские ленты пассажирам и гостям аэропорта! И дети взрослые принимали георгиевскую ленту с радостью и гордостью за воинские подвиги своих предков! В этой ленте люди чувствуют некую ценностную точку опоры, которая сегодня актуальна как никогда! Сотрудники полиции и гости аэропорта поздравляли друг друга с великим Днем Победы, желали мирного неба и добра!

Всем, кто сражался за Отчизну,

Поклон нижайший до земли.

Благодарим вас за Победу,

За то, что жизнь нам сберегли!

ЛО МВД России в аэропорту Внуково