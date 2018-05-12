Жители села Ворогово Красноярского края вернулись в свои дома

В Ворогово вернули эвакуированных из-за паводка жителей, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Вечером 10 мая оставшиеся эвакуированные люди из поселка Бор были доставлены на вертолете Ми-8 в поселок Ворогово. Вода из поселка ушла, подтопленных участков и жилых домов нет. Оперативными группами был произведен осмотр домов, в полном объеме восстановлено электроснабжение, запущена котельная. С помощью мотопомп проводятся работы по откачке воды из подвалов и приусадебных участков.

Напомним, что 6 мая паводок подтопил в селе около 25о домов, были эвакуированы 227 человек, в том числе более 100 детей.