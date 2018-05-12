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Жители села Ворогово Красноярского края вернулись в свои дома
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Жители села Ворогово Красноярского края вернулись в свои дома 

АиФ Красноярск 21 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
В Ворогово вернули эвакуированных из-за паводка жителей, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Вечером 10 мая оставшиеся эвакуированные люди из поселка Бор были доставлены на вертолете Ми-8 в поселок Ворогово. Вода из поселка ушла, подтопленных участков и жилых домов нет. Оперативными группами был произведен осмотр домов, в полном объеме восстановлено электроснабжение, запущена котельная. С помощью мотопомп проводятся работы по откачке воды из подвалов и приусадебных участков.
Напомним, что 6 мая паводок подтопил в селе около 25о домов, были эвакуированы 227 человек, в том числе более 100 детей.
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