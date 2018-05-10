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Вода полностью ушла из поселка Ворогово в Красноярском крае
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Вода полностью ушла из поселка Ворогово в Красноярском крае 

360tv.ru 17 минут назад
Фото: 360tv.ru
Все эвакуированные жители поселка Ворогово (Красноярский край) вернулись в свои дома после паводка. Вода полностью покинула землю, и сейчас затопленных домов в поселке нет, сообщили в краевом ГУ МЧС России.
«Вертолетом Ми-8 из поселка Бор и пунктов временного размещения в Ворогово доставлены 104 человека, всего в дома вернулись 293 человека», — рассказали в ведомстве. В поселке Бор, куда эвакуировали местных жителей, остаются 11 человек, они размещены у родственников.
Возвращаться в свои дома жители Ворогово начали накануне после сообщений о снижении уровня воды в поселке. Всего из зоны бедствия были эвакуированы 200 человек.
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