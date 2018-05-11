СМИ: первая в этом году группа японцев отправилась на южные Курилы по безвизовому обмену

ТОКИО, 11 мая. / ТАСС /. Первая в 2018 году группа японских граждан в составе 60 человек отправилась в пятницу в безвизовую поездку на южные Курильские острова в рамках действующей между Японией Россией программы обменов. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Поездка продлится до 14 мая. Ожидается, что японцы посетят могилы предков на острове Кунашир, после чего вернутся обратно в порт отправления Немуро в северной префектуре Хоккайдо.

Южные Курильские острова в безвизовом порядке на специальном теплоходе «Этопирика» могут посещать бывшие жители этих территорий, а также члены их семей, исследователи, представители общественных организаций и журналисты. Период посещения ограничен погодными условиями.

Визиты на безвизовой основе такого рода проводятся с 1991 года. За этот период в Японии побывали более 8 тыс. жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.