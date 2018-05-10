Преподаватели из Японии впервые с 1998 года не поедут на Курилы по безвизовому обмену

ТОКИО, 10 мая. / ТАСС /. Преподаватели японского языка не поедут в этом году из Японии на южные Курильские острова в рамках программы безвизового обмена, это первый случай с 1998 года, когда начались подобные поездки. Об этом в четверг сообщили корреспонденту ТАСС в Ассоциации по проблемам «северных территорий» (так в Японии называют острова южной части Курильской гряды — прим. ТАСС).

"Во время поездки в прошлом году у преподавателей, которые прибыли на Кунашир, были конфискованы учебные материалы и другой привезенный груз, и они так и не были возвращены. В результате осуществление такой же поездки в этом году оказалось проблематичной", — сказал представитель организации. По его словам, в ассоциации пока не могут сказать, возобновятся ли эти обмены в следующем году.

В июне 2017 года прибывшие на Кунашир четверо японских преподавателей, по данным российской таможни, привезли с собой почти 1,5 тонны незадекларированного груза, включая учебные пособия, принтеры, проекторы, а также оборудование, требующее обязательного лицензирования при использовании на территории РФ . При этом, согласно российскому законодательству, максимальный вес груза мог составлять не более 50 кг на человека. Вещи сверх этой нормы подлежали обязательной декларации.

Безвизовые обмены между южными Курилами и Японией осуществляются с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса заключения мирного договора между Россией и Японией. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем. За этот период в Японии побывали более 8 тысяч жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.

Изучение японского языка в рамках безвизовых обменов проводится регулярно с 1998 года. Делегации преподавателей из Японии ежегодно летом посещают Кунашир, Шикотан и Итуруп.