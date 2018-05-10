Преподаватели из Японии впервые с 1998 года не поедут на Курилы по безвизовому обмену 

ТОКИО, 10 мая. /ТАСС/. Преподаватели японского языка не поедут в этом году из Японии на южные Курильские острова в рамках программы безвизового обмена, это первый случай с 1998 года, когда начались подобные поездки. Об этом в четверг сообщили корреспонденту ТАСС в Ассоциации по проблемам «северных территорий» (так в Японии называют острова южной части Курильской гряды — прим. ТАСС).
"Во время поездки в прошлом году у преподавателей, которые прибыли на Кунашир, были конфискованы учебные материалы и другой привезенный груз, и они так и не были возвращены. В результате осуществление такой же поездки в этом году оказалось проблематичной", — сказал представитель организации. По его словам, в ассоциации пока не могут сказать, возобновятся ли эти обмены в следующем году.
В июне 2017 года прибывшие на Кунашир четверо японских преподавателей, по данным российской таможни, привезли с собой почти 1,5 тонны незадекларированного груза, включая учебные пособия, принтеры, проекторы, а также оборудование, требующее обязательного лицензирования при использовании на территории РФ. При этом, согласно российскому законодательству, максимальный вес груза мог составлять не более 50 кг на человека. Вещи сверх этой нормы подлежали обязательной декларации.
Безвизовые обмены между южными Курилами и Японией осуществляются с 1992 года на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса заключения мирного договора между Россией и Японией. Поездки осуществляются по национальному паспорту со специальным вкладышем. За этот период в Японии побывали более 8 тысяч жителей островов Итуруп, Кунашир и Шикотан, а южную часть Курил посетили свыше 18 тыс. японцев.
Изучение японского языка в рамках безвизовых обменов проводится регулярно с 1998 года. Делегации преподавателей из Японии ежегодно летом посещают Кунашир, Шикотан и Итуруп.