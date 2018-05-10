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Угроза паводков миновала в Приангарье — МЧС
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Угроза паводков миновала в Приангарье — МЧС 

АиФ Иркутск 35 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Паводковая ситуация в Иркутской области миновала. Об этом, в связи со вскрытием рек и положительным мониторингом ситуации, сообщает региональное управление МЧС.
К 10 мая все реки в области в режиме открытой воды, ледовых затруднений нет. Спасателями вовремя был распилен и зачернён лёд на реках, где могли быть заторы. За ледоходом наблюдали круглосуточно. Также для предотвращения подтопления населённых пунктов, лёд взрывали на реках в Тайшетском и Катангском районах.
В северных районах на реках Нижняя Тунгуска и Непа, где ранее был зафиксирован критический подъем воды, в настоящий момент также наблюдается открытая вода. При этом, по данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках наблюдается преимущественно понижение уровня воды.
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