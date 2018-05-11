В четырех районах Сахалина объявлена пожарная опасность

В четырех районах Сахалина, где ожидается сухая и солнечная погода, объявлена пожарная опасность. Об этом сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС региона, ссылаясь на управление Сахалингидрометслужбы.

Как уточняется, высока пожарная опасность лесов прогнозируется на территории Смирныховского и Тымовского районов с 12 по 14 мая. Также 14 мая ожидается угроза возникновения природных пожаров в Анивском и Долинском районах, передает агентство «Интерфакс»

Спасатели советуют жителям сельской местности создать защитную зону около домов и поддерживать ее в должном состоянии, убрать во дворах все горючие предметы и наполнить водой все имеющиеся в домах и во дворе емкости. Также рекомендуется постоянно осматривать прилегающие окрестности с целью своевременного обнаружения очагов возгорания.