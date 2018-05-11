Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырех районах Сахалинской области 

ТАСС, 11 мая. Высокая пожарная опасность объявлена 12-14 мая в двух районах Сахалинской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"12-14 мая на территории Тымовского и Смирныховского районов прогнозируется высокая пожарная опасность лесов. 14 мая угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается также в Долинском и Анивском районах", — отмечается в сообщении.
По данным регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Сахалинской области зарегистрировано четыре лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила 7,2 га. По предварительным оценкам причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.