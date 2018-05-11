Высокая пожарная опасность прогнозируется в четырех районах Сахалинской области

"12-14 мая на территории Тымовского и Смирныховского районов прогнозируется высокая пожарная опасность лесов. 14 мая угроза возникновения пожаров в природной среде ожидается также в Долинском и Анивском районах", — отмечается в сообщении.

По данным регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда Сахалинской области зарегистрировано четыре лесных пожара. Общая площадь, пройденная огнем, составила 7,2 га. По предварительным оценкам причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем.