Турок устроил рафтинг на затопленной улице Анкары

Молодой человек в Турции взял надувную лодку и стал кататься на ней по затопленной улице Анкары . Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet daily News в своем Twitter.

На кадрах видно, как некоторые водители сигналят парню, опасаясь сбить его. Однако есть и те, кто высовывается из окон, выражая ему свое одобрение.

На этой неделе в турецкой столице прошли сильные ливни. Насколько поднялся уровень воды, не уточняется. Известно только, что некоторые улицы были затоплены настолько, что машины не могли по ним проехать.

В ноябре 2017 года произошло сильное наводнение в окрестностях греческой столицы. Жертвами стали как минимум 15 человек. Основной удар стихии пришелся на городок Мандра. Потоки воды и грязи уносили автомобили, заливали подвалы и первые этажи многих зданий. Спасателям удалось освободить 86 человек, которые оказались заблокированы в своих машинах, жилых домах и других помещениях.