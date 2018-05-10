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Турок устроил рафтинг на затопленной улице Анкары
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Турок устроил рафтинг на затопленной улице Анкары 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Молодой человек в Турции взял надувную лодку и стал кататься на ней по затопленной улице Анкары. Об этом сообщает турецкое издание Hurriyet daily News в своем Twitter.
На кадрах видно, как некоторые водители сигналят парню, опасаясь сбить его. Однако есть и те, кто высовывается из окон, выражая ему свое одобрение.
На этой неделе в турецкой столице прошли сильные ливни. Насколько поднялся уровень воды, не уточняется. Известно только, что некоторые улицы были затоплены настолько, что машины не могли по ним проехать.
В ноябре 2017 года произошло сильное наводнение в окрестностях греческой столицы. Жертвами стали как минимум 15 человек. Основной удар стихии пришелся на городок Мандра. Потоки воды и грязи уносили автомобили, заливали подвалы и первые этажи многих зданий. Спасателям удалось освободить 86 человек, которые оказались заблокированы в своих машинах, жилых домах и других помещениях.
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