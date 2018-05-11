Тайваньское Общество Красного Креста опубликовало документ об участии в оказании помощи при Сычуаньском землетрясении 2008 года

Тайбэй, 11 мая / Синьхуа / — 12 мая исполняется 10 лет Сычуаньскому землетрясению, произошедшему в уезде Вэньчуань. Сегодня Тайваньское Общество Красного Креста опубликовало документ по поводу участия в восстановлении района, пострадавшего от землетрясения. В документе говорится, что Тайваньское Общество Красного креста в 7 городах и уездах провинций Сычуань, Ганьсу и Шэньси помогло восстановить 43 школы, 43 больницы и 1 центр реабилитации инвалидов, а также оказывало продолжительную материальную помощь учащимся, заботилось о здоровье стариков и детей, повышало способность отвечать на стихийные бедствия, проводило обучение по лечению и гигиене, предоставив району бедствия полномасштабную заботу.

В документе также говорится, что после Сычуаньского землетрясения в 2008 году Тайваньское Общество Красного Креста немедленно предоставило материальную помощь в размере 300 тыс. долларов США, а также основало проект сбора пожертвований. В период предоставления неотложной помощи было передано 500 палаток, 7000 курток и 200 семейных аптечек, при помощи China Airlines дважды доставлялись палатки, шерстяные одеяла, спальные мешки, куртки, предметы повседневного обихода, лекарства, в общей сложности 100 тонн гуманитарной помощи. Поисково-спасательные медицинские отряды прибыли в район бедствия и помогли найти 15 погибших и оказали помощь 630 пострадавшим.

Тайваньское Общество Красного Креста заявило, что Проект помощи при Сычуаньском землетрясении был успешно завершен 2 марта 2016 года, в него также вошла помощь при землетрясении в Яане /провинция Сычуань, Южный Китай/. В целом было потрачено 165405120 новых тайваньских долларов. Кроме неотложной помощи, собранные средства также пошли на реконструкцию объектов инфраструктуры и другие проекты реконструкции в районе Сычуаньского землетрясения.

Кроме этого, Тайваньское Общество Красного Креста сотрудничало с Тайваньской ассоциацией, в уезде Мяньсянь провинции Шэньси был начат План реконструкции и лечения, в рамках которого было проведено руководство 3 больницами по созданию врачебных консультаций медицины общего профиля, организованы лечебные обходы в деревнях, отдаленным районам бесплатно предоставлено обслуживание, проведено обучение врачей, а также группы медиков многократно приглашались для посещения Тайваня. —0—