Новая жизнь уездов Ханьчжуна спустя 10 лет после землетрясения

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая / Синьхуа / — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай /, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.

Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.

В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.

За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.