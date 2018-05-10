Ещё
Новая жизнь уездов Ханьчжуна спустя 10 лет после землетрясения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новая жизнь уездов Ханьчжуна спустя 10 лет после землетрясения 

ИА Синьхуа 41 минуту назад
Фото: ИА Синьхуа
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
Ханьчжун /пров. Шэньси/, 9 мая /Синьхуа/ — 12 мая 2008 года во время мощного землетрясения, произошедшего в уезде Вэньчуань провинции Сычуань /Юго-Западный Китай/, также серьезно пострадали соседние уезды Нинцян и Люэян городского округа Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/.
В соответствии с принятым центральными властями Китая единым планом задача помочь в восстановлении этих двух уездов была возложена на Тяньцзинь /Северный Китай/. В результате были реконструированы или отстроены заново 295 объектов 9 категорий, включая больницы, средние школы, дома престарелых, точки концентрированного заселения.
За 10 лет постепенно удалось справиться со всеми трудностями, для Ханьчжуна наступила пора экономического подъема, а для населения его городов и деревень — грандиозных перемен и улучшений в жизни.
ИА Синьхуа: последние новости
"Бригады Иззеддина аль-Кассама" обвинили Израиль в гибели шести членов группировки Срочно: Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Папуа-Новой Гвинее Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов828
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»186
93-летнего ветерана ВОВ забили насмерть на Украине690
ПВО Сирии сбили десятки сирийских ракет57
Спасенный Путиным ветеран прокомментировал инцидент429
Новости партнеров
Видео
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
09:07
США ввели новые санкции против России
США Армия
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение