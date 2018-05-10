В Бийске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

Пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома произошел в Бийске 10 мая.

Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании на ул. Интернационалистов поступило в 11:42 часов 10 мая. На место происшествия были направлены 3 единицы техники и 9 человек личного состава. В 10:50 часов возгорание локализовали, в 10:51 часов — полностью потушили.

Пострадали личные вещи на площади 1 кв. метр, был спасен один человек. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.