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В Бийске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме
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В Бийске произошел пожар в пятиэтажном жилом доме 

АиФ — Алтай 25 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома произошел в Бийске 10 мая.
Как сообщили АиФ-Алтай в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании на ул. Интернационалистов поступило в 11:42 часов 10 мая. На место происшествия были направлены 3 единицы техники и 9 человек личного состава. В 10:50 часов возгорание локализовали, в 10:51 часов — полностью потушили.
Пострадали личные вещи на площади 1 кв. метр, был спасен один человек. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
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